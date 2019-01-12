Sarıoğlu, Emekliler arasında ayrım olmamalıdır

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, Emeklilere verilen yüzde 10,19'luk tüfe zammının emeklilerin beklentilerinin çok altında olduğunu söyledi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, emeklilere verilen yüzde 10,19 zammın emekli için yetersiz olduğunu söyledi. Geçinebilecekleri bir emekli aylığı istediklerini ifade eden Sarıoğlu, "Biz geçine bileceğimiz bir emekli aylığı istiyoruz. Yüzde 10,19'luk tüfe zammı biz emeklilerin beklentilerinin çok altında. Hükümetimizden emeklilerin mağduriyetini giderecek bir seyyanen bir artış verilmesi gerekmekte, çünkü diğer kesimlerin yıllık artışla yüzde 26'lar verilirken emekliye yüzde 9,17 + yüzde 10 düşünülmesi biz emeklileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Emekli refahı istatistik kurumunun insafına bırakılmıştır. Emeklinin maaş artışı temel gıda enflasyonuna göre değerlendirilmeli kurumun kendi açıklamasına göre temel gıda tüfesi yüzde 25, bize göre yüzde 35'dır" dedi.

"Emekliler arasında memur, işçi, BAĞ-KUR ayrımı olmamalıdır"

Memur, BAĞ-KUR, İşçi ayrımının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, "1990'lı yıllarda emekli olanla 2014-2016 yılı emekli olanlar arasında 1000 1200 TL fark oluşmuştur. Bu fark tavanda tabanda ise aylıklar 900 TL" ye kadar düşmüştür. Emekli olma şartında prime dayalı, bir fil hizmete göre değerlendirilmesi; yaş haddi sisteminin terk edilmesi gerekmektedir. Emeklilere dini bayramlarda verilen bin TL'nin bir asgari ücret ikramiye olarak verilmesi TOKİ'den Emeklilere 240 ay vade 250,00 TL taksitle dile getirilen vaadin bir an önce yerine getirilmesi, emeklilerinde Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sendikalaşma hakkının verilmesi. Sağlık sorunlarımız ile ilgili huzurla hizmet alabileceğimiz 25 -30 yıl primini ödediğimiz karşılığı faturasız sağlık hizmeti almak istiyoruz. Sağlık gibi anayasal hak olan bir alanda katkı paylarının kaldırılması, çünkü sağlık hizmeti daha çok yaşlılıkta alınan bir hizmettir. Bu katkı payları yüzde 70'i açlık sınırı altında emekli aylığı alan ve zor şartlarda yaşam sürdüren emeklilerimizi yaşamlarını daha da zorlaştırmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA