Tetiş Yapı Elazığspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEtimesgut Belediyespor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSon dakika | Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 1959 öncesi şampiyonluk açıklaması!Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKırmızı Kamyon dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Kırmızı Kamyon dizisi neden yok? (7 Nisan 2021 Çarşamba)Kırmızı Kamyon bu akşam, bu hafta beden yok 7 Nisan 2021 Çarşamba ? Yeni bölüm ne zaman?Sivas Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMamak, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonuİnegölspor 1 - 2 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Sarıyer 0 - 6 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Sarıyer 0 - 6 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Sarıyer, Uşak Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sarıyer 0 - 6 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Sarıyer, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 0-6 sona erdi. Sarıyer ve Uşak Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında Sarıyer sahasında Uşak Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Sarıyer - Uşak Spor maçı skoru ne oldu?
Sarıyer, Uşak Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sarıyer - Uşak Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Sarıyer Uşak Spor Maçının Hakemleri
Erhan Kutlu(hakem), Mustafa Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 9. Furkan Yaman, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 66. Adem Koçak, 70. Oğuz Yıldırım, 80. Muhammed Demirci, 78. Bertul Kocabaş

Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 11. Barış Memiş, 15. Ozan Solak, 20. İlyas Çakmak, 33. Hüsnü Başkurt, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 61. Zafer Şensoy, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ekrem Al

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 29. Ali Kılıç, 64. Resul Türkkalesi, 20. Seçkin Getbay, 19. Noyan Öz, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk

Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 88. Abdullah Emir Bilgiç, 6. Akif Aslan, 17. Kadir Ari, 7. İbrahim Şirin, 42. Muhammed Fatih Kunat, 54. Berat Çetinkaya, 10. Mehmet Bektaş

Teknik Sorumlu


Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.0021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.0021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.0021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.0021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.0021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.0021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.0021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.0021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.0021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT