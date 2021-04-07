Sarıyer 0 - 6 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Sarıyer, Uşak Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Sarıyer, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 0-6 sona erdi. Sarıyer ve Uşak Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Sarıyer sahasında Uşak Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sarıyer - Uşak Spor maçı skoru ne oldu?
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Sarıyer - Uşak Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Sarıyer Uşak Spor Maçının Hakemleri
Erhan Kutlu(hakem), Mustafa Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 9. Furkan Yaman, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 66. Adem Koçak, 70. Oğuz Yıldırım, 80. Muhammed Demirci, 78. Bertul Kocabaş
Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 11. Barış Memiş, 15. Ozan Solak, 20. İlyas Çakmak, 33. Hüsnü Başkurt, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 61. Zafer Şensoy, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ekrem Al
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Uşak Spor İlk 11
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 29. Ali Kılıç, 64. Resul Türkkalesi, 20. Seçkin Getbay, 19. Noyan Öz, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk
Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 88. Abdullah Emir Bilgiç, 6. Akif Aslan, 17. Kadir Ari, 7. İbrahim Şirin, 42. Muhammed Fatih Kunat, 54. Berat Çetinkaya, 10. Mehmet Bektaş
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.0021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.0021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.0021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.0021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.0021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.0021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.0021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.0021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.0021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU