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Sarıyer 1 - 1 İnegölspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sarıyer, İnegölspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sarıyer 1 - 1 İnegölspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sarıyer, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Sarıyer ve İnegölspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  22. hafta maçında Sarıyer sahasında İnegölspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Sarıyer - İnegölspor maçı skoru ne oldu?
Sarıyer, İnegölspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sarıyer - İnegölspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Sarıyer İnegölspor Maçının Hakemleri
Ömer Faruk Gültekin(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Eren Özçelik(2. Yardımcı Hakem), Cihan Ölmez(dördüncü Hakem)

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 11. Barış Memiş, 17. Okan Deniz, 20. İlyas Çakmak, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş

Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 9. Furkan Yaman, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 33. Hüsnü Başkurt, 42. Mahmut Bilir, 61. Zafer Şensoy, 66. Adem Koçak, 80. Muhammed Demirci, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırı

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 2. Yunus Emre Duyan, 4. Seydi Kayasoy, 5. Gökhan Kurumuş, 6. Samet Günhan, 8. Metin Yüksel, 17. Abdulkadir Kuzey, 19. Mehmet Özdıraz, 20. Erdem Seçgin, 23. Oğuz Çetinkaya, 42. Ali Aydemir

Yedekler
95. Emre Şeker, 7. Fatih Üge, 21. Caner Solmaz, 99. Gülhan Üreyen, 11. Emir Özsoy, 16. Selimcan Temel, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 25. Bilal Yıldırım, 88. Fatih Çiplak

Teknik Sorumlu
Alaettin Hikmet Işık

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK21174060155545
2Hekimoğlu Trabzon21125447204127
3Kocaelispor2111552618388
424Erzincanspor20107334193715
5Uşak Spor21107437273710
6Sarıyer2199327143613
7Ankara Demirspor2197533223411
8Afjet Afyonspor219753027343
9Amed Sportif219573129322
10Kahramanmaraşspor20695252727-2
11Çorum FK2075838272611
12Zonguldak Kömürspor21579223122-9
13Sancaktepe FK216411263922-13
14İnegölspor21489233020-7
15Ergene Velimeşe213810264317-17
16Niğde Anadolu FK212811153414-19
17Hacettepe Spor213414153413-19
18Gümüşhanespor214413214516-24
19Şanlıurfaspor213513195414-35

Fikstür

07.02.2021Şanlıurfaspor2-1Amed Sportif
07.02.2021Sarıyer1-1İnegölspor
07.02.2021Zonguldak Kömürspor1-1Ergene Velimeşe
07.02.2021Uşak Spor1-0Sancaktepe FK
07.02.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Kahramanmaraşspor
07.02.2021Hacettepe Spor0-1Ankara Demirspor
07.02.2021Gümüşhanespor1-0Niğde Anadolu FK
07.02.2021Çorum FK0-1Kocaelispor
07.02.2021Manisa FK1-1Afjet Afyonspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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