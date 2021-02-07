Sarıyer 1 - 1 İnegölspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sarıyer, İnegölspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sarıyer, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Sarıyer ve İnegölspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Sarıyer sahasında İnegölspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sarıyer - İnegölspor maçı skoru ne oldu?
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Sarıyer - İnegölspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Sarıyer İnegölspor Maçının Hakemleri
Ömer Faruk Gültekin(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Eren Özçelik(2. Yardımcı Hakem), Cihan Ölmez(dördüncü Hakem)
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 11. Barış Memiş, 17. Okan Deniz, 20. İlyas Çakmak, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş
Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 9. Furkan Yaman, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 33. Hüsnü Başkurt, 42. Mahmut Bilir, 61. Zafer Şensoy, 66. Adem Koçak, 80. Muhammed Demirci, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırı
İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 2. Yunus Emre Duyan, 4. Seydi Kayasoy, 5. Gökhan Kurumuş, 6. Samet Günhan, 8. Metin Yüksel, 17. Abdulkadir Kuzey, 19. Mehmet Özdıraz, 20. Erdem Seçgin, 23. Oğuz Çetinkaya, 42. Ali Aydemir
Yedekler
95. Emre Şeker, 7. Fatih Üge, 21. Caner Solmaz, 99. Gülhan Üreyen, 11. Emir Özsoy, 16. Selimcan Temel, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 25. Bilal Yıldırım, 88. Fatih Çiplak
Teknik Sorumlu
Alaettin Hikmet Işık
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor