Sarıyer 1 - 1 İnegölspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sarıyer, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Sarıyer ve İnegölspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Sarıyer sahasında İnegölspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Sarıyer - İnegölspor maçı skoru ne oldu?

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STADYUM BİLGİSİ

Yusuf Ziya Öniş



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Sarıyer İnegölspor Maçının Hakemleri

Ömer Faruk Gültekin(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Eren Özçelik(2. Yardımcı Hakem), Cihan Ölmez(dördüncü Hakem)

Sarıyer İlk 11

34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 11. Barış Memiş, 17. Okan Deniz, 20. İlyas Çakmak, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş



Yedekler

75. Ümitcan Yıldız, 9. Furkan Yaman, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 33. Hüsnü Başkurt, 42. Mahmut Bilir, 61. Zafer Şensoy, 66. Adem Koçak, 80. Muhammed Demirci, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım



Teknik Sorumlu

Ahmet Yıldırı

İnegölspor İlk 11

1. Gökhan Siverek, 2. Yunus Emre Duyan, 4. Seydi Kayasoy, 5. Gökhan Kurumuş, 6. Samet Günhan, 8. Metin Yüksel, 17. Abdulkadir Kuzey, 19. Mehmet Özdıraz, 20. Erdem Seçgin, 23. Oğuz Çetinkaya, 42. Ali Aydemir



Yedekler

95. Emre Şeker, 7. Fatih Üge, 21. Caner Solmaz, 99. Gülhan Üreyen, 11. Emir Özsoy, 16. Selimcan Temel, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 25. Bilal Yıldırım, 88. Fatih Çiplak



Teknik Sorumlu

Alaettin Hikmet Işık

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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