Sarıyer- Afjet Afyonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İlk haftası geride kalan TFF 2. Lig Beyaz gruba beraberlikle başlayan Sarıyer, ilk haftayı galibiyetle geçen Afjet Afyonspor'u ağırlayacak. Yusuf Ziya Öniş stadyumunda oynanacak olan mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Sarıyerspor- Afjet Afyonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

SARIYER - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2.Lig Beyaz Grupta Sarıyer ile Ajfet Afyonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele bugün oynanacak. Mücadelenin baş hakemi Erkan Engin olacak. Engin'in yardımcılıklarını Mehmet Kağan Bingül ve Çağlar Öztürk yapacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bu yıl TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek.

Sarıyer- Afjet Afyonspor maçı müsabakası saat 16.00'da Misli.com uygulaması ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com web tv | Canlı izle | Misli tv | Misli.com maç izle | Misli.com indir