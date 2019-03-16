Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Sarıyer’i Geleceğe Taşıyacak Projelerini tanıttı

Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, "Sarıyer'i Geleceğe Taşıyacak Projeler"i gerçekleştirilen lansmanla tanıttı. Sarıyer'de iki dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen ve yeniden aday olan Başkan Genç, "Seçim benim için ikinci planda. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sarıyer insanı bunu görecektir ve devam edeceğiz" dedi.

Göreve geldiği 2009 yılından bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, Sarıyer'e değer katacak yeni projelerini düzenlenen lansmanda Sarıyerlilere tanıttı. Programa CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İYİ Parti İlçe Başkanı Taner Tayfur, tiyatro oyuncusu Altan Erkekli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıyer'de geçtiğimiz 10 yılda gerçekleştirilen hizmetleri anlatan ve hizmetlerin devam edeceğini söyleyen Başkan Genç, ilçeyi geleceğe taşıyacak birbirinden önemli yeni projeleri tanıttı. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen lansmana Sarıyerlilerin ilgisi yoğundu. Toplantıda yeşil alandan sosyal tesislere, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda bugüne kadar yapılan hizmetler ve hayata geçirilecek projeler vatandaşlara anlatıldı.

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç'in projeleri arasında bulunan "Sosyal Market" hizmetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar Sarıyer Halk Kartları'na yüklenen tutar karşılığında temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sarıyer'in kimliğini oluşturan balıkçılığın geliştirilmesi, modern ve hijyenik mekanlarda balık satışının sağlanması için Balıkçılar Çarşısı kurulacak. Kilyos'ta termal turizm, yaz turizmi ve kültür turizmi geliştirmek ve Sarıyerlilere istihdam sağlamak amacıyla 311 bin metrekarelik alan üzerine, Karadeniz havzasına, uluslararası ölçekte dört mevsim hizmet verecek dev turizm yatırımı gerçekleştirilecek. Sarıyer'in köylerinde tarım ile uğraşan vatandaşları desteklemek, bölge halkının ürettiği ürünler için İstanbul'un diğer semtlerinde pazar oluşturulması ve satışının kolaylaştırılmasını sağlamak, çalışmayan ev kadınlarına iş imkanı sunulmak ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak için tarım kooperatifi hayata geçirilecek. Akıllı çöp kutuları, akıllı sulama sistemleri, akıllı çevre sensörleri ölçümleme sistemi, yaşlı ve engelliler için giyilebilir teknoloji ile sağlık takibi, dinlenme istasyonları, beton teknolojileri, gençler için dijital merkez ve esnaflar için dijital altyapıyı kapsayan proje sayesinde Sarıyer ve Sarıyerliler günümüz teknolojisine ayak uyduracak. Zekeriyaköy Vadisi'nde imar planlarında spor alanı olarak ayrılmış 198 bin metrekarelik alana "Spor ve Yaşam Vadisi" projesi hazırlandı. Ayrıca Poligon Mahallesi'nde spor faaliyetlerinin ve organizasyonlarının gerçekleştirileceği kapalı spor salonu projesi ile dört mevsim spor için bir eksiklik daha giderilmiş olacak.

"Sarıyer insanı bunu görecektir ve devam edeceğiz"

31 Mart'tan sonra da göreve devam edeceklerine inandığını söyleyen CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, "Başından beri söylediğimiz bir şey var. Biz yaşamı kolaylaştırıp yeni yaşam oluşturacağız. Bu anlattığımız gelecek 5 yıldaki projeler de yeni yaşam alanları oluşturmaya yönelik olacak. Sarıyer bunların hepsini hak ediyor. Bizim hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir şey var. Birlik beraberliğimizi, insanlardaki temel geleneğimiz olan dayanışmamızı hiç kaybettirmeyeceğiz. Sarıyer için ne planlansa, ne yapılmak istense hepsi az. Çalışıyoruz biz. Seçim benim için ikinci planda. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Biz burada, ben inanıyorum ki Sarıyer insanı bunu görecektir ve devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA