Sarıyer Belediyesi Zabıta memur alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Sarıyer Belediyesi, Zabıta Memuru alımı için 15 kişilik kontenjan açtıklarını bildirdi. Buna göre KPSS'den 60 puana sahip olanlar başvuru yapabilecek. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte 2 kasım 2020 tarihi ile 6 kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

Başvurular istenen belgeler ile birlikte sadece Pınar Mahallesi, Günyüzü Sokak No:2 - Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, Eğitim, Boy, yaş şartları yer alacak.

Adaylardan 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

ÖZEL ŞARTLAR

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48. Maddesi'nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/a Maddesi'nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

KADRO DAĞILIMI NASIL?