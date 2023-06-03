Sarıyer Belediyesi'nde yapılan tartışmalı anket ebeveynleri endişelendirdi

Sarıyer Belediyesi'nin SAGEM'inde gerçekleştirilen LGBT anketi skandalı ortaya çıktı. Çocuklara yöneltilen çağrıştırıcı sorular, velileri endişelendirirken Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

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Sarıyer Belediyesi'nde yapılan tartışmalı anket ebeveynleri endişelendirdi

Sarıyer Belediyesi'ne bağlı Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi'nde (SAGEM) yapılan LGBT'yi çağrıştıran anket, ebeveynler arasında büyük endişe yaratıyor. Ankette, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak "Toplumsal cinsiyet kavramını duydunuz mu? Kızlar mavi, erkekler pembe renk kıyafet giyebilir mi? Oyun ve oyuncakların cinsiyeti var mıdır?" gibi sorular yer alıyor. 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi okula getirmesiyle skandal ortaya çıktı ve Sarıyer Kaymakamlığı durumu soruşturma başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlatma kararı aldı.

Sarıyer Belediyesi'nde Yapılan Tartışmalı Anket Ebeveynleri Endişelendirdi

"Öğretmen Kötü Bir Şey Öğretmez Diye Düşünüyorduk"

Anketi okula getiren öğrencinin velisi G.A, yaşananları şu şekilde anlattı:

"Okuldan rehber hocamız arayıp konu hakkında bilgi verdi. Açıkçası biz veliler olarak, 'öğretmenler yanlış bir şey vermez' modundayız. Sonuçta 'öğretmen çocuğa kötü bir şey öğretmiyordur' mantığı var bizde. Okuldan rehber hocası arayıp 'Ankette bunlar yazıyor' dediğinde çok şaşırdım. Çocuğumu hiçbir şekilde bir daha SAGEM'e göndermeme kararı aldım."

Sarıyer Belediyesi'nde Yapılan Tartışmalı Anket Ebeveynleri Endişelendirdi

Bu olay, aileler arasında LGBT konusunda endişelerin artmasına neden olurken, Sarıyer Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma ve inceleme sürecini başlatmış durumda. Ebeveynler, çocuklarının eğitim ortamlarında bu tür tartışmalı içeriklerin yer almamasını ve daha duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesini bekliyor.

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