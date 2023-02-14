Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Sarıyer’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Sarıyer Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Sarıyer’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

sariyer-deprem-haritasi1.jpg

Sarıyer için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 24 ile 11 bin 898 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 43 ile 21 bin 170 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 33 ile 16 bin 323 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

sariyer-deprem-haritasi2.jpg

Sarıyer depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Sarıyer genelinde çok ağır hasarlı 102, ağır hasarlı 362, orta hasarlı 2 bin 486, Hafif hasarlı ise 6 bin 977 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

1-002.png2-001.png

Sarıyer'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
AYAZAĞA211333
BAHÇEKÖY MERKEZ0002
BAHÇEKÖY YENİ0001
BALTALİMANI0038
BÜYÜKDERE21717
CUMHURİYET00310
ÇAMLITEPE0015
ÇAYIRBAŞI531528
DARÜŞŞAFAKA0013
DEMİRCİ0000
EMİRGAN0001
FATİH SULTAN MEHMET00414
FERAHEVLER0015
GARİPÇE0000
GÜMÜŞDERE0000
HUZUR0013
İSTİNYE852344
KAZIM KARABEKİR PAŞA0028
KEMER0000
KISIRKAYA0001
KİREÇBURNU0000
KOCATAŞ0014
KUMKÖY0000
MADEN11613
MASLAK11615
MERKEZ852547
ORMAN0000
PINAR11410
POLİGON0003
PTT EVLERİ21714
REŞİTPAŞA11618
RUMELİ HİSARI0038
RUMELİ KAVAĞI0026
RUMELİFENERİ0000
TARABYA0001
USKUMRUKÖY0000
YENİ21511
YENİKÖY0028
ZEKERİYAKÖY0000
TOPLAM3321141341

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Sarıyer geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
AYAZAĞA714
BAHÇEKÖY MERKEZ49
BAHÇEKÖY YENİ62
BALTALİMANI125
BÜYÜKDERE295
CUMHURİYET176
ÇAMLITEPE83
ÇAYIRBAŞI286
DARÜŞŞAFAKA140
DEMİRCİ34
EMİRGAN87
FATİH SULTAN MEHMET291
FERAHEVLER150
GARİPÇE7
GÜMÜŞDERE54
HUZUR124
İSTİNYE592
KAZIM KARABEKİR PAŞA158
KEMER34
KISIRKAYA28
KİREÇBURNU38
KOCATAŞ80
KUMKÖY83
MADEN268
MASLAK26
MERKEZ546
ORMAN0
PINAR195
POLİGON98
PTT EVLERİ175
REŞİTPAŞA307
RUMELİ HİSARI195
RUMELİ KAVAĞI119
RUMELİFENERİ42
TARABYA145
USKUMRUKÖY184
YENİ145
YENİKÖY250
ZEKERİYAKÖY231
TOPLAM6.616

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Sarıyer ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Sarıyer Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Sarıyer’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

sariyer-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Sarıyer Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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