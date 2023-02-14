Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Sarıyer Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Sarıyer’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Sarıyer için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 24 ile 11 bin 898 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 43 ile 21 bin 170 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 33 ile 16 bin 323 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Sarıyer depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Sarıyer genelinde çok ağır hasarlı 102, ağır hasarlı 362, orta hasarlı 2 bin 486, Hafif hasarlı ise 6 bin 977 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

Sarıyer'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI AYAZAĞA 2 1 13 33 BAHÇEKÖY MERKEZ 0 0 0 2 BAHÇEKÖY YENİ 0 0 0 1 BALTALİMANI 0 0 3 8 BÜYÜKDERE 2 1 7 17 CUMHURİYET 0 0 3 10 ÇAMLITEPE 0 0 1 5 ÇAYIRBAŞI 5 3 15 28 DARÜŞŞAFAKA 0 0 1 3 DEMİRCİ 0 0 0 0 EMİRGAN 0 0 0 1 FATİH SULTAN MEHMET 0 0 4 14 FERAHEVLER 0 0 1 5 GARİPÇE 0 0 0 0 GÜMÜŞDERE 0 0 0 0 HUZUR 0 0 1 3 İSTİNYE 8 5 23 44 KAZIM KARABEKİR PAŞA 0 0 2 8 KEMER 0 0 0 0 KISIRKAYA 0 0 0 1 KİREÇBURNU 0 0 0 0 KOCATAŞ 0 0 1 4 KUMKÖY 0 0 0 0 MADEN 1 1 6 13 MASLAK 1 1 6 15 MERKEZ 8 5 25 47 ORMAN 0 0 0 0 PINAR 1 1 4 10 POLİGON 0 0 0 3 PTT EVLERİ 2 1 7 14 REŞİTPAŞA 1 1 6 18 RUMELİ HİSARI 0 0 3 8 RUMELİ KAVAĞI 0 0 2 6 RUMELİFENERİ 0 0 0 0 TARABYA 0 0 0 1 USKUMRUKÖY 0 0 0 0 YENİ 2 1 5 11 YENİKÖY 0 0 2 8 ZEKERİYAKÖY 0 0 0 0 TOPLAM 33 21 141 341

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Sarıyer geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI AYAZAĞA 714 BAHÇEKÖY MERKEZ 49 BAHÇEKÖY YENİ 62 BALTALİMANI 125 BÜYÜKDERE 295 CUMHURİYET 176 ÇAMLITEPE 83 ÇAYIRBAŞI 286 DARÜŞŞAFAKA 140 DEMİRCİ 34 EMİRGAN 87 FATİH SULTAN MEHMET 291 FERAHEVLER 150 GARİPÇE 7 GÜMÜŞDERE 54 HUZUR 124 İSTİNYE 592 KAZIM KARABEKİR PAŞA 158 KEMER 34 KISIRKAYA 28 KİREÇBURNU 38 KOCATAŞ 80 KUMKÖY 83 MADEN 268 MASLAK 26 MERKEZ 546 ORMAN 0 PINAR 195 POLİGON 98 PTT EVLERİ 175 REŞİTPAŞA 307 RUMELİ HİSARI 195 RUMELİ KAVAĞI 119 RUMELİFENERİ 42 TARABYA 145 USKUMRUKÖY 184 YENİ 145 YENİKÖY 250 ZEKERİYAKÖY 231 TOPLAM 6.616

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Sarıyer ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Sarıyer Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Sarıyer’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Sarıyer Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.