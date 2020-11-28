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Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta, 12. hafta maçları başlıyor. Günün maçları arasında Sarıyer ile Şanlıurfaspor mücadelesi bulunuyor. Peki, Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta, futbol heyecanı 12. hafta ile devam ediyor. Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer evinde ligin son sırasında yer alan Şanlıurfaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Ligde, 9 maç sonunda 16 puana ulaşan Sarıyer 6. sırada bulunuyor. Şanlıurfaspor ise 10 maçta 2 puan topladı ve 19. sırada yerini aldı. Peki, Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

SARIYER - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Sarıyer ile Şanlıurfaspor 12. haftada karşılaşıyor. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başlayacak. Mücadele, Hasan Avcı tarafından yönetilecek. Hasan Avcı'nın yardımcılıklarını ise Sedat Bayrak ve Hüseyin Aycan üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

Onur Çelik
Spor Editörü


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