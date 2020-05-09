Sarıyer’de aç kalan tilki şehre indi

Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda aç kalan tilki yola indi. Vatandaşların fark ettiği tilki yiyecek aradıktan bir süre sonra ormanın içinde gözden kayboldu.

Sarıyer Belgrad Ormanı'nda doğal yaşam alanında tilki aç kalınca yola indi. Ormanda aç kalan tilki Belgrad Ormanı'nda bulunan Hacıosman yokuşuna geldi. Yolda yiyecek arayan tilkiyi vatandaşlar fark etti. Bir süre etrafta gezinen tilki daha sonra tekrar ormana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA