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  3. Sarıyer’de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi

Sarıyer’de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi

IHAAW084336-ASA/20-02-2019 - Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi.

Sarıyer’de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi

IHAAW084336-ASA/20-02-2019 - Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken toprak kayması sonucu bir araç ve kulübe enkaz altında kaldı. 20.02.2019 08:43:36 TSI NNNN


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