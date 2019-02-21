IHAAW084336-ASA/20-02-2019 - Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken toprak kayması sonucu bir araç ve kulübe enkaz altında kaldı. 20.02.2019 08:43:36 TSI NNNN