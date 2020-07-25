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  3. Sarıyer'de eşini ısıran köpeğin kafasına sıkarak öldürdü!

Sarıyer'de eşini ısıran köpeğin kafasına sıkarak öldürdü!

Sarıyer'de bir kişi eşine saldırıp onu dizinden ısıran bir köpeği yanında bulundurduğu silahla vurarak öldürdü. Vuran kişi, eşini hastaneye götürdükten sonra polis tarafından gözaltına alınırken köpeğin bakıcıları ise gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Sarıyer'de eşini ısıran köpeğin kafasına sıkarak öldürdü!

Sarıyer Yeniköy Özgürlük Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kişi, eşini dizinden ısıran köpeği silahla öldürdü. Olay yerine köpeğin sahipleri tarafından çağrılan polis, kişiyi gözaltına alırken eşi ise hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Can Özula isimli bir kişiye ait ‘Nero’ isimli köpek sokak içerisinde bulunan Ş.E.’yi sol diz kapağından ısırdı. Yaşanan olay üzerine kadın acılar içinde yere oturarak eşi A.E.’ye seslendi. Olayın yaşandığı yere gelen A.E., eşini ısıran komşusunun köpeğini yanındaki silahla vurarak öldürdü.

Sarıyer'de eşini ısıran köpeğin kafasına sıkarak öldürdü!

Daha sonra A.E. eşi Ş.E.’yi alarak hastaneye götürürken, köpeğin sahipleri ise yaşanan olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, köpeğin bakıcıları ise gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra köpeği öldüren A.E. ise polis ekiplerince hastanede gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından köpek kliniğe kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sarıyer'de eşini ısıran köpeğin kafasına sıkarak öldürdü!Sarıyer'de eşini ısıran köpeğin kafasına sıkarak öldürdü!Sarıyer'de eşini ısıran köpeğin kafasına sıkarak öldürdü!

Okan Gül
Video Editörü


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