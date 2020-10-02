Sarıyer'de feci görüntüler! Yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti
Sarıyer'de bir kişi arabasıyla seyir halindeyken yolun ortasında yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti. Az ilerde duran sürücü arabasından inip aracını kontrol ettikten sonra yoluna devam ederken ezilen köpek ise ağır yaralı olarak hayvan kliniğine götürülerek ameliyata alındı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Sarıyer Zekeriyaköy'de bir site içerisinde yaşanan olayda yerde uzanan köpeği fark etmeyerek üstünden geçen bir sürücünün o anları kameralara saniye saniye kaydedildi. Duran sürücünün araçtan inip arabada hasar var mı diye baktıktan sonra yola devam ettiğini gören site sakinleri ise köpeğe sahip çıkmadığı gerekçesiyle sürücüye suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
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02 Ekim 2020 Cuma 13:46
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