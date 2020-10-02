Sarıyer'de feci görüntüler! Yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti

Sarıyer'de bir kişi arabasıyla seyir halindeyken yolun ortasında yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti. Az ilerde duran sürücü arabasından inip aracını kontrol ettikten sonra yoluna devam ederken ezilen köpek ise ağır yaralı olarak hayvan kliniğine götürülerek ameliyata alındı. O anlar ise kameralara yansıdı.