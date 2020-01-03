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Sarıyer'de korkunç kaza! Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de korkunç kaza! Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de kamyonetle karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle savrulup başka araçlara da çarparken, ortalık savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
03 Ocak 2020 Cuma 14:40
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