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  3. Sarıyer'de korkunç kaza! Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer'de korkunç kaza! Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer'de kamyonetle karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle savrulup başka araçlara da çarparken, ortalık savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
03 Ocak 2020 Cuma 14:40

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