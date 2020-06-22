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  3. Sarıyer'de korkutan yangın!

Sarıyer'de korkutan yangın!

Sarıyer'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, bir itfaiye erinin de yangından etkilendiği öğrenildi. Gökyüzünü kaplayan yangın kameralara böyle yansıdı.

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22 Haziran 2020 Pazartesi 16:14

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