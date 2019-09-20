Sarıyer’de otomobilin çarptığı kişi öldü
İSTANBUL (AA) - Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında Ozan Ö. idaresindeki 06 HA 398 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha S'ye çarptı.İhbar...
İSTANBUL (AA) - Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında Ozan Ö. idaresindeki 06 HA 398 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha S'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Araç sürücüsü Ozan Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
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