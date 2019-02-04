Sarıyer'de tekne yangını (2)

SARIYER Aşiyan'da kıyıya bağlı iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunanlar tahliye edildi. Tekneden yoğun dumanlar yükselirken, itfaiyenin karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizden müdahalesi devam ediyor.

DHA