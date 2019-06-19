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Sarıyer’de toprak kaydı, yol trafiğe kapandı

Sarıyer'de yoğun yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolu trafiğe kapandı.

Sarıyer’de toprak kaydı, yol trafiğe kapandı

Sarıyer'de yoğun yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolu trafiğe kapandı. Ekipler çalışma başlattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası bazı yerlerde su birikintileri meydana gelirken trafikte ise yoğunluk yaşandı. Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda ise toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaydığı yol trafiğe kapatıldı ve ekipler çalışma başlattı.

Sarıyer’de toprak kaydı, yol trafiğe kapandı

Sarıyer’de toprak kaydı, yol trafiğe kapandı

Kaynak: İHA

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