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  3. Sarıyer'de tünel girişi sular altında kaldı!

Sarıyer'de tünel girişi sular altında kaldı!

İstanbul'da yağışın başlamasının ardından en çok etkilenen bölgelerden birisi de Sarıyer oldu. Sarıyer'de tünel girişi sağanak yağıştan dolayı sular altında kaldı.

İstanbul'da Meteoroloji'nin yaptığı son dakika sağanak yağış uyarısı etkisini göstermeye başladı. İstanbul Sarıyer'de aniden sağanak yağış bastırdı, yollar göle göndü. Sarıyer'de bulunan bir tünelde aşırı yağıştan dolayı sular altında kaldı.

31 Ekim 2019 Perşembe 16:47

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