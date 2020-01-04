Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

SARIYER'de yaşayan Nazmi Demirci, yaban domuzlarını elleriyle besliyor. Domuzlar her gece aynı saatlerde aynı yerde Demirci'nin gelişini bekliyor.

Hacıosman Mahallesi'nde oturan ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Demirci, yaklaşık 3 ay önce tesadüfen domuzları gördüğünü, o günden sonra da 2-3 günde bir gelerek lokantalardan ve fırınlardan topladığı bayat ekmeklerle onları beslediğini söyledi.

Domuzları Hacıosman Metro Durağı'nın yakınında ormanda gördüğünü belirten Nazmi Demirci, "Tesadüfen buradan minibüse binecektim, geç bir saatte. Baktım bir ses geliyor. Domuzları gördüm. Üzüldüm. Aç herhalde dedim. Gittim, lokantalardan atık ekmek topladım. Bir şeyler aldım getirdim verdim. O gün bu gün, iki üç günde bir fırsat buldukça, arkadaş çevremiz var, fırıncı arkadaşlarımız var. Bundan haberdarlar. Getiriyorlar, benim aşağıda takıldığım bir yer var. oraya bırakıyorlar, bayat ekmekleri. Ben de getirip hayvanlara veriyorum. Genelde saat 23:00 ile 01:00 arası burada olurlar. Beklerler, umutları geçince giderler. Denedim ben onu" dedi.

"AYNI ANDA 24 DOMUZA EKMEK VERDİM"

Domuzların sayısının değişkenlik gösterdiğini belirten Demirci, "Burada en son saydığımda geçen hafta 24 tane vardı. Bugün galiba gruplar dağılmış. 5-6 tane var. Işıktan da korkuyorlar. Çekim yaptığınız için. Hatta korkarak gelip alıp gidiyorlar. Biz gidince yarım saat sonra burada hiçbir şey kalmaz" diye konuştu.

ELEŞTİREN DE OLUYOR

Demirci, "Domuzlara ekmek verdiğim için bazı arkadaşlar eleştiri de yapıyorlar. "Başka hayvan mı bulamadın da onlara veriyorsun?" diye ama yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Burası Belgrad Ormanı ve 3. Boğaz Köprüsüne kadar bağlantılı bir yer. Yani çok büyük bir orman. Bunlar iki noktaya gidiyor. Biri Ayazağa Mahallesi'nde, bir de buraya biliyorum başka bilmiyorum. Biz Karadenizliyiz, hayvanları seviyoruz. Hayvanlar zaten o sevgiyi hissettikleri zaman size yakın giderler. 3 ay oldu. 2-3 günde bir geliyorum genelde" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA