Sarıyer'de yolun kenarında kesilmiş at parçaları bulundu! Kesilen etler poşetlere konulup götürülmüş!​​​​​​​

Olay, 21 Kasım Pazar akşam saatlerinde Zekeriyaköy'de gerçekleşti. Ormanda kızlarıyla köpeğini gezdiren Orhan Taştekil, iç kısımlara doğru giden tekerlek izlerini fark etti.

Araçla girilemeyen alandaki izleri takip eden Taştekil, korkunç manzara ile karşılaştı. Ormanda kesilmiş at kafası ve parçaları buldu.

KASAP YADA LOKANTALARA SATILMA İHTİMALİ VAR

Ardından İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonucunda 2 atın kesildiği ve etlerinin getirilen naylon poşetlere konularak götürüldüğü, diğer organlarının orman içinde bırakıldığı anlaşıldı. Ayrıca olay yerinde, etlerin ayrılmasında kullanıldığı düşünülen bir küvet ile etleri taşımak için getirilen naylon torbalar da bulundu. Kesilen at etlerinin, çevredeki kasap ya da lokantalara satılmış olabileceğini düşünen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.

"ATLARI KESİP ETLERİNİ ALIP GÖTÜRMÜŞLER"

Orhan Taştekil, bu ormanlık alanın piknik için, alkol tüketmek için veya tinercilerin kullandığını ve polisin kontrol alanına dahil olmadığını belirterek devam etti: "Dün akşam itibariyle bu yoktu. Biz köpeğimizi gezdirirken bir baktık daha dün akşam olmayan araba izleri, anormal bir şekilde göze batıyor zaten. Sonra benim küçük kızım gördü. 'Baba şurada bir şeyler var. Ne olduğunu anlayamıyorum' dedi. Yaklaştım, baktım. Yılkı atları bunlar. Bunlar genelde yılın belli aylarında serbest bırakılır. O gariban hayvanlar sağda solda dolaşırlar. Belli ki, iki tanesini burada katletmişler. Yani şimdi kimsenin günahını alacak halim yok ama buralar bu kadar kontrolsüz olursa olacağı budur. Akşamları burada silahlar patlıyor. Açıkçası abarttığımı düşünmeyin yani gerçekten böyle. İndim, baktım, resimleri de çektik. Kızlarla birlikte hemen ilgili yerlere bildirdik. Atları kesip etlerini alıp götürmüşler. Şimdi tabii burada kalan belli kısımları var ama o etleri aldılar götürdüler. O etleri Allah bilir, bir kasaba mı sattılar? Kendileri mi yediler? Bilmiyorum. Bunlardan her şey beklenir."

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"KİM BİLİR NE İŞLER DÖNÜYOR"

Kızı Elvan Taştekil ise, "Burada Kurban Bayramı'nda falan hep kurban kesiyorlar. Çer çöp etrafta bırakıyorlar. Kafadır, bacaktır. Aynı zamanda piknikçiler de geliyor. Tüm çöplerini ortalıkta bırakıyorlar. Kimse burayı gerçekten kontrol etmiyor. Sabah bir çıkıyoruz her yer bira şişesi dolu atılmış. Ormana da zarar veriyor bunlar. Yani biz de topluyoruz elimizden geldiğince ama hiç kimse burayla ilgilenmiyor. Kim bilir ne işler dönüyor ama biz bilmiyoruz" dedi.