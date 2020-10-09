Sarıyer'den vahşet görüntüleri! Sahiplendikleri köpekleri iple asıp tekmelediler

Sarıyer'de iki kişi kendilerini hayvansever olarak tanıtarak 13 köpeği sahiplenip köpeklere iple astıktan sonra tekmeleyerek işkence ettiler. Köpeklerin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpekleri iki zanlının elinden kurtarırken o eziyet anları da kameralara anbean kaydedildi.