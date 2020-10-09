Sarıyer'den vahşet görüntüleri! Sahiplendikleri köpekleri iple asıp tekmelediler
Sarıyer'de iki kişi kendilerini hayvansever olarak tanıtarak 13 köpeği sahiplenip köpeklere iple astıktan sonra tekmeleyerek işkence ettiler. Köpeklerin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpekleri iki zanlının elinden kurtarırken o eziyet anları da kameralara anbean kaydedildi.
Sarıyer Yeni Mahalle'de yaşanan olayla kendilerini hayvansever olarak tanıtan iki kişi evine aldıkları 13 köpeği bazılarını iple astı, bazılarını ise tekmeleyerek işkence etti. Komşularının durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri iki kişiyi gözaltına alırken komşusunun çektiği o görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu.
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09 Ekim 2020 Cuma 17:37
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