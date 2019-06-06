Şarjdaki cep telefonu patladı 12 yaşındaki çocuk öldü

Hindistan'da şarja taktığı cep telefonu ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, telefonun bataryasının patlaması sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

r bölgesinde Badnawar şehrinde meydana geldi. Yerel medya, Likhedi adlı köyde yaşayan 12 yaşındaki Lakhan'ın şarj olması için prize taktığı telefon ile oynadığı sırada bataryanın patladığını; sesi duyan aile fertlerinin odaya koştuklarında Lakhan'ı yaralanmış olarak ağlarken buldu. Yararlı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lakhan'ın komşuları patlama sesi sonrası gittikleri evde çocuğun yerde yaralı halde yattığını; cep telefonu parçalarının ise odanın yerine saçılmış olduğunu gördüklerinin söyledi.

DHA