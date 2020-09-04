Şarkı söylediği esnada annesi tavandan düştü! O anlar kamerada

ABD'de genç bir kız şarkı söylediği anları videoya çekmek istedi. O esnada tavan arasında bavul arayan annesinin tavandan düşmesi ile genç kız korku ile yerinden zıpladı. O anların görüntüleri video aldığı cep telefonunun kamerasına yansırken video ise sosyal medyada çokça beğeni aldı.