Şarkı söylediği esnada annesi tavandan düştü! O anlar kamerada
ABD'de genç bir kız şarkı söylediği anları videoya çekmek istedi. O esnada tavan arasında bavul arayan annesinin tavandan düşmesi ile genç kız korku ile yerinden zıpladı. O anların görüntüleri video aldığı cep telefonunun kamerasına yansırken video ise sosyal medyada çokça beğeni aldı.
ABD'de yaşamını sürdüren Liz Sun Millan isimli genç kız, şarkı söylediği o anları videoya aldığı sırada büyük bir korku yaşadı. Tavan arasında bavul arayan annesi tavandan düştüğü o görüntüleri kameralara saniye saniye kaydedilirken kızın ise korktuğu anlar böyle görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu video ise 2 milyon beğeni, 50 bin yorum alırken; 86 binden fazla kez de paylaşıldı.
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04 Eylül 2020 Cuma 11:11
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