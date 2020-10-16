Şarkıcı Altay kimdir? Gerçek ismi ne? Nereli? Kaç yaşında? Eşi kim? Şarkıcı Altay gençliği

Altay kimdir? Şarkıcı Altay nereli? Eşi kim? Ekranların en sevilen eğlence ve müzik programı İbo Show'un konuklarından bir tanesi de efsane şarkıcı Altay oldu. Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Altay kimdir? Şarkıcı Altay nereli? Eşi kim? Kaç yaşında? Şarkıcı Altay gençliği..

ŞARKICI ALTAY KİMDİR? GERÇEK İSMİ NE? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Vatandaşların sadece Altay olarak bildiği şarkıcının gerçek adı Altay Biber'dir. 51 yaşındaki Altay Biber, 1970 senesinde Rize‘de yirmi kişilik bir ailenin çocuğu olarak yedi kardeşten biri olarak doğdu.

Politikacı bir aileden gelmektedir.

İlk ve ortaokulu Zeytinburnu’nda okudu. Liseyi ise Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudu.

Sonra İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nü de yarım bıraktıktan sonra 1987-1988 yılında konservatuara girdi ve 6 eğitim aldı. İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı.

Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya ‘da kısa dönem olarak yaptı.

Kendisini ilk olarak “Var ya” adlı bestesi ile tanıttı. Yüzlerce bestesi olan Altay’ın ilk albümü 30 yaşındayken, 2000 yılında “Yok ya” adı altında çıkardığı albümdür. İkinci albümü “Yolcu Yolunda Gerek“ 2001, üçüncü albümü Prestij Müzik´ten “Seninle“ 2003, dördüncü albümü “Anadolu’dan Rüyaya“ 2004 yılında çıkardı. Beşinci albümü “Öyle Olsun“´u Özden Müzik´ten 20 Haziran 2006´da çıkardı. Müzik Direktörlüğünü ve Aranjörlüğünü Ahmet Özden´in üstlendiği albümündeki tüm söz ve müzikler Altay’a ait. 2007´de Seyhan Müzik´ten “Zor Bulursun“ isimli albümünü çıkardı. 2009´da da Avrupa Müzik markasıyla “Sana Bayılıyorum“ albümü yayınlandı. 2010´da “Şekil A”yı çıkardı.

Albüm çıkarmaya başlamadan önce gece kulüplerinde çalışıyor ve müzisyen arkadaşlarına şarkı veriyordu.

Albümleri:

2000 – Kalpsizsin ( Yok Ya )

2001 – Yolcu Yolunda Gerek

2003 – Seninle

2005 – Anadolu’dan Dünyaya

2006 – Öyle Olsun

2007 – Zor Bulursun

2009 – Sana Bayılıyorum

2010 – Şekil A

2011 – Elma

2013 – Berduş

ŞARKICI ALTAY EŞİ KİM?

51 yaşındaki ünlü sanatçı Altay ile tam 19 yıl önce hayatını birleştiren Gülsün Biber eşinin aksine ekranlardan uzak hayat sürmektedir.

Gülsün Biber hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki haberimize tıklayabilirsiniz.

Şarkıcı Altay'ın eşi kimdir? Gülsün Biber nereli, kaç yaşında?

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