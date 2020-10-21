Ünlü şarkıcı Altay'dan sevenlerine kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi. 50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Sevilen şarkıcı Altay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

Kısa süre önce Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcınının korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Demet Akalın ve Alişan kendini izole edip etmeyecekleri ise merak konusu oldu.