Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bütçe açıklaması!Beckham' ın pozu tepkiye yol açtı!Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!2020-2021 Giresunspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucuKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi, bıçaklanarak öldürüldüAlman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilme yetkisiMenemenspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Erciyes Üniversitesi 35 Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alacak | Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?Sokağa çıkma yasağı gelecek mi, gelir mi? Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şarkıcı Altay'dan kötü haber geldi!

Şarkıcı Altay'dan kötü haber geldi!

Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan 50 yaşındaki Altay'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Şarkıcı Altay'dan kötü haber geldi!

Ünlü şarkıcı Altay'dan sevenlerine kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi. 50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

Sevilen şarkıcı Altay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

Şarkıcı Altay'dan kötü haber geldi!

Kısa süre önce Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcınının korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Demet Akalın ve Alişan kendini izole edip etmeyecekleri ise merak konusu oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT