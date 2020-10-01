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Şarkıcı Arif Akpınar, beyin tümörüne yenildi

MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik şirketinin sahibi Bülent Seyhan, şarkıcı Arif Akpınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şarkıcı Arif Akpınar, beyin tümörüne yenildi

Kilit şarkısı ile adını duyuran şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti. Üzen haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik şirketinin sahibi Bülent Seyhan duyurdu. Twitter hesabından Akpınar'ın fotoğrafını paylaşarak  yapan Seyhan, "ARİF AKPINAR çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp gittin, "ışıklar yoldaşın olsun... "notunu düştü. 

2015 yılında yaptığı single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar, 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınmaya başlamıştı.

BEYNİNDE TÜMÖR VARDI

Akpınar, geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmiş ve beyninde tümör olduğun öğrenmişti. Tümör nedeniyle Akpınar'ın son günlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

Akpınar'ın cenazesinin cuma günü kılınacak cenaze namazı sonrası Mersin Silifke'de defnedileceği öğrenildi.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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