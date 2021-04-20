Şarkıcı Asya'ya koronavirüs şoku! Acilen hastaneye kaldırıldı

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden şarkıcı Asya, kızı Aslı'nın korovirüse yakalanmasının ardından yaptığı test sonucu kendisinin de pozitif olduğunun haberini verdi. Durumu ağırlaşan şarkıcı apar topar hastaneye kaldırılırken hastanede yaşadığı zorlukları ise sosyal medya hesabında paylaştı.