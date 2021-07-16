Pendikspor'da teknik heyet ile yollar ayrıldı | Şirketleşme için genel kurul kararı alındıŞarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: "Dikkatsizin biri yaktı hepimizi"Pendikspor, şirketleşmek için olağanüstü kongreye gidiyorYKS 2 yıllık taban puanları 2021 | 2021 YKS 2 yıllık boş kontenjanlar | Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık taban puanları ve kontenjanlarıİstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! 256 metrelik tanker makine arıza nedeniyle demir attıAşk Mantık İntikam 5. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 5. bölüm canlı izleAli Koyuncu kimdir? Kaç yaşında? Ali Koyuncu öldü mü, neden öldü?2021 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç öğrenme ekranı | YKS sonucu nereden öğrenilir?UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub eleme maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Anne babaya Kurban Bayramı mesajı 2021 | En güzel, kısa, uzun, etkileyici Kurban Bayramı kutlama mesajları 2021
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: "Dikkatsizin biri yaktı hepimizi"

Şarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: "Dikkatsizin biri yaktı hepimizi"

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurarak kendisiyle temas kuranları test yapmaları konusunda uyardı.

Şarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: "Dikkatsizin biri yaktı hepimizi"

45 yaşındaki ünlü sanatçı Aylin Coşkun, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayarak çok üzgün olduğunu dile getirdi. 

"POZİTİF NE YAZIK Kİ"

Aylardır yeterince dikkat ettiği halde koronavirüse yakalandığını belirten şarkıcı test sonucunun görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak şu notu ekledi:

"Covid testim pozitif ne yazık ki. İlk çıktığı günden beri sebzelerini eldivenle tutup yıkayan biri olarak dikkatsizin biri yaktı hepimizi tek duam anneme meleğe bulaşmamış olması. Neyse nasipten ötesi yokmuş. Lütfen benimle temasta olanlar test yaptırsın. Çok üzgünüm "

Şarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: Dikkatsizin biri yaktı hepimizi

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

16 yıldır birlikte olduğu 2019’da Volkan Aslan ile evlenen ve tüp bebek tedavisi gördüğünü geçtiğimiz günlerde açıklayan Coşkun, “Olmuyor, şu an deniyoruz. 16 kilo aldım. Tedaviler devam, herkesten dua istiyorum.1,5 yıldır çok uğraşıyorum” demişti.

Şarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: Dikkatsizin biri yaktı hepimiziŞarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: Dikkatsizin biri yaktı hepimizi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT