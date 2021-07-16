Şarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: "Dikkatsizin biri yaktı hepimizi"

45 yaşındaki ünlü sanatçı Aylin Coşkun, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayarak çok üzgün olduğunu dile getirdi.

"POZİTİF NE YAZIK Kİ"

Aylardır yeterince dikkat ettiği halde koronavirüse yakalandığını belirten şarkıcı test sonucunun görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak şu notu ekledi:

"Covid testim pozitif ne yazık ki. İlk çıktığı günden beri sebzelerini eldivenle tutup yıkayan biri olarak dikkatsizin biri yaktı hepimizi tek duam anneme meleğe bulaşmamış olması. Neyse nasipten ötesi yokmuş. Lütfen benimle temasta olanlar test yaptırsın. Çok üzgünüm "

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

16 yıldır birlikte olduğu 2019’da Volkan Aslan ile evlenen ve tüp bebek tedavisi gördüğünü geçtiğimiz günlerde açıklayan Coşkun, “Olmuyor, şu an deniyoruz. 16 kilo aldım. Tedaviler devam, herkesten dua istiyorum.1,5 yıldır çok uğraşıyorum” demişti.