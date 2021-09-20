Şarkıcı Buray'ın sahnede başına gelen olay karşısında neye uğradığını şaşırdı! Nedeni kırmızı ayakkabı giymemesi!

Şarkıları dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Buray Kapadokya'da konser verdi. Ürgüp'teki "49'uncu Bağ Bozumu ve Balon Festivali"nde sahneye çıkan Buray hayatının şokunu yaşadı.

Sahne aldığı yerde alana tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluk sebebiyle bir ara sahneye seyircilerin çıkmasının ardından Buray'ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Bu olayın ardından inceleme başlatıldı.

6 ÇİFT KIRMIZI AYAKKABI ALDI

Konserlerinde kırmızı ayakkabı giyen ve kendisine uğur getirdiğine inanan Buray, hırsızlık olayının nedeninin kırmızı ayakkabı giymemesi olduğunu söyledi. . Konserin ardından İstanbul'a dönen şarkıcı, 6 çift kırmızı ayakkabı aldı.

BURAY KİMDİR?

Sahne adıyla Buray, gerçek adıyla Buray Hoşsöz 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya geldi. Tam adı ise Buray Hoşsöz’dür. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı.

36 yaşındaki Buray kariyerinin ilk yıllarında Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan Özer, İzel Çeliköz gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etmiştir.

2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC’deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.

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