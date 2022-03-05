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Şarkıcı Çelik siyasete atıldığını gitarıyla duyurdu! Hangi partiden katıldığını öğrenince şaşkına döneceksiniz!

Şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabında takipçileriyle yeni bir haber paylaştı. Siyasete atıldığını söyleyen Çelik'in, katıldığı parti sevenlerini şaşkına çevirdi.

Şarkıcı Çelik siyasete atıldığını gitarıyla duyurdu! Hangi partiden katıldığını öğrenince şaşkına döneceksiniz!

Özellikle 90'lı dönemlerde genç kızların sevgilisi haline gelmiş, uzun saçlı "Hercai" genç Çelik, uzun süredir piyasada görülmüyor ancak, Hercai, Dilberim gibi şarkılarıyla halen daha kulakların pasını silmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yeni bir duyuru paylaşan Çelik, sevenlerini şaşkına çevirdi. Siyasete atıldığının haberini veren Çelik, katıldığı partiyi de açıkladı.

Şarkıcı Çelik siyasete atıldığını gitarıyla duyurdu! Hangi partiden katıldığını öğrenince şaşkına döneceksiniz!

"DEVİR DEĞİŞTİ AMA ÇELİK DEĞİŞMEDİ"

Sosyal medya hesabından, "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadelerine yer veren bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, hayranlarından her kararında olduğu gibi bu kararında da tam destek aldı. 

Şarkıcı Çelik siyasete atıldığını gitarıyla duyurdu! Hangi partiden katıldığını öğrenince şaşkına döneceksiniz!

Ancak daha sonra, bahsi geçen partiden kamuoyunu bilgilendirme mesajı yayımlanarak,"Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir" denildi.

Şarkıcı Çelik siyasete atıldığını gitarıyla duyurdu! Hangi partiden katıldığını öğrenince şaşkına döneceksiniz!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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