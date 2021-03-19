Star TV'nin sevilen eğlence programı İbo Show'a konuk olan şarkıcı Ceylan izleyici tarafından araştırma konusu edildi. Peki Şarkıcı Ceylan kimdir? Ceylan Avcı nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

CEYLAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Tunceli‘lidir. Tam adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biri idi. Ceylan,10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başlamıştır. Çocukluğu Almanya‘da geçti, 7 yaşındayken Almanya’da babası ile birlikte düğün salonlarında şarkı söyledi. 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 senesinde Türkiye’ye döndüler. 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı.



1986 yılında yapılan “Seni Sevmeyen Ölsün” adlı albümü 1.300.000 satış rakamına ulaşarak, ülkemizde kırılması zor bir rekora ulaştı. Ceylan, 1990 yılında babası ve Yılmaz Köksal, Melike Zobu, Yunus Bülbül‘le birlikte Almanya turnesine çıktığında Nürnberg‘de, kendisini hafiye gibi takip eden babasını atlatıp halasının oğlu Erhan Bozkurt’la evlendi.



Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir.

EVLİ Mİ? | EVLİLİKLERİ

1.eşi: 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi (d.1992) adlı kızı vardır.

1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.

2.eşi:2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Boşandı.

3.eşi: 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı.

4.eşi: 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yaptı. 19 Ekim 2012 tarihinde 4. Eşinden de boşandı.

CEYLAN'IN KIZI MELODİ BOZKURT KİMDİR?

Ünlü sanatçı Ceylan ve eski eşi Erhan Bozkurt'un kızı Melodi Bozkurt 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Annesinin diğer evliliğinden Yiğitcan isminde bir erkek kardeşi vardır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ceylan'ın Kızı Melodi Bozkurt Kimdir? Kaç Yaşında? Son hali?

CEYLAN'IN ALBÜMLERİ

1984-Yaktı Beni-/Sevdalandım-Sah Plak-Uzelli

1985-Bir Gün Bana Döneceksin/Mavi Mavi-Sah Plak-Uzelli

1985-Kaderin Tuzakları-Sah Plak-Uzelli

1986-Seni Sevmeyen Ölsün-Sah Plak-Türküola

1987-Bırakmam Seni-Sah Plak-Minareci

1988-Sev Beni Seveyim Seni/Annem-Sah Plak-Minareci

1988-Sana da Güvenilmez/Ağlama Yar-Sah Plak- Bayar

1989-Vallah /Hep Ezildim-Ceylan Müzik Üretim-Minareci

1989-Allah Askına-Cem Müzik-Minareci

1990-Beni Bende Bitirdiler-Ceylan Müzik Üretim-Minareci

1990-Kadersiz Doğmuşum/Arabacı-Ceylan Müzik Üretim-Minareci

1991-Hastayım Sana /Dinle-Güner Müzik-Minareci

1991-Hayret Nasıl Yaşıyorum-Bayar Müzik

1992-Geri Ver Beni-Bayar Müzik -Destan Müzik

1993-Santaj Montaj-Özdemir Plak-Akbas Müzik

1994-Kritık Etme Beni-Özdemir Plak-Destan Müzik

1995-Kırçiçeğim /Ayrılmam-Özdemir Plak-Destan Müzik

1996-Canımdan Ayırdılar/Ben Anayım-Kral Müzik

1997-Güldestim-Prestij Müzik

1998-Le Le Kırvo/Ağlayı Ağlayı-Prestij Müzik

2000-Zeyno-İdobay-Akbas Müzik

2001-Can Cana-S Müzik- Universal

2003-Söyle-S Müzik

2004-Gelsene-Özdemir Plak

2005-Ah Gönlüm-Özdemir Plak

2007-Sana Söz-Özdemir Plak

2008-Bir Daha Mı-Özdemir Plak

2009-Türkülerin Ceylan´I -Seyhan Müzik

2011-Arabesk -2011-Seyhan Müzik

2012-Kendisi Lazım- Fa Yapım

2014-Bana Bir Şey Söyle-Ceylan Müzik

ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER

1998 – Aynalı Tahir (Ceylan) (TV Dizisi)

1994 – Şenlik Var (Konuk Sanatçı) (Sinema Filmi)

1993 – Üçüzler (Şarkıcı) (Sinema Filmi)

1991 – Senin Yüzünden (Sinema Filmi)

1991 – Kadersiz Doğmuşum (Sinema Filmi)

1990 – Düşte Gör (Sinema Filmi)

1990 – Acı Kader (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 – Çingene (Sinema Filmi)

1989 – Yüzünü Şeytan Görsün (Sinema Filmi)

1989 – Hep Ezildim (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 – Güneş Yine Doğacak (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 – Beni Bende Bitirdiler (Sinema Filmi)

1988 – Sığıntı (Sinema Filmi)

1988 – Ağlıyorum (Ceylan) (Sinema Filmi)

1988 – Acı Gurbet (Ceylan) (Sinema Filmi)

1987 – Yuvasızlar (Ceylan) (Sinema Filmi)

1987 – Annem / Bırakmam Seni (Ayşe) (Sinema Filmi)

1986 – Aşk Ve Para (Sinema Filmi)

1986 – Ana Kucağı (Ceylan) (Sinema Filmi)

1985 – Yetim (Ceylan) (Sinema Filmi)

1985 – Garibim Ceylan (Ceylan) (Sinema Filmi)