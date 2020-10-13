Şarkıcı Ceylan'ın son hali görenleri şaşırttı! Ceylan estetik mi yaptırdı?

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın ardından bir ünlü isim daha yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi. Sık sık imaj değişikliği yapan şarkıcı Ceylan'ın son halini görenler tanıyamadı.

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu.

Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın son halini görenler tanımakta zorluk çekti.

Ceylan'ın yaptığı paylaşımı yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Sık sık imaj değişikliği yapan ünlü türkücü bir dönem güzel oyuncu Elçin Sangu'ya benzetilmişti.