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Şarkıcı Ceylan'ın son hali görenleri şaşırttı! Ceylan estetik mi yaptırdı?

Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan sık sık imaj değişikliği yapmaya devam ediyor. Son olarak kısacık kestirdiği saçları ile gündem olan Ceylan son halini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileri ile paylaştı.

Şarkıcı Ceylan'ın son hali görenleri şaşırttı! Ceylan estetik mi yaptırdı?

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın ardından bir ünlü isim daha yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi. Sık sık imaj değişikliği yapan şarkıcı Ceylan'ın son halini görenler tanıyamadı.

Şarkıcı Ceylan'ın son hali görenleri şaşırttı! Ceylan estetik mi yaptırdı?

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. 

Şarkıcı Ceylan'ın son hali görenleri şaşırttı! Ceylan estetik mi yaptırdı?

Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın son halini görenler tanımakta zorluk çekti.   

Şarkıcı Ceylan'ın son hali görenleri şaşırttı! Ceylan estetik mi yaptırdı?

Ceylan'ın yaptığı paylaşımı yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Ceylan'ın son hali görenleri şaşırttı! Ceylan estetik mi yaptırdı?

Sık sık imaj değişikliği yapan ünlü türkücü bir dönem güzel oyuncu Elçin Sangu'ya benzetilmişti. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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