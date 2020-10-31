Şarkıcı Doğuş: 14 yaşında cezaevine girip şişlendim!

Psikolog Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Katarsis programına katılarak hayat hikayesini anlatan müzik dünyasının sevilen isimlerinden Doğuş'un hikayesi, dinleyenlerin yüreğini burktu. Anlattıklarıyla herkesin içini sızlatan Doğuş, yurtta kaldığı zamanlardan hapishande geçirdiği günlere kadar her şeye değindi.

Bir süre yurtta kaldığını fakat dayanamayıp buradan kaçtığını belirten şarkıcı Doğuş, ailesinde bulamadığı sevgiyi sokaklarda bulduğunu sandığını belirterek,

"Yurttan kaçtım. Ailemde bulamadığım sevgiyi sokaklarda bulduğumu sanıyordum. Sokaklardaki arkadaşlarımı kardeşim sandım ama çok geçmeden bunun bir hata olduğunu anladım. Sokaklarda çok kötü şeyler yaşadım." dedi.

"KALBİMDEN ŞİŞLENDİM"

Sokaklarda yaşadığı dönemde tacize uğramamak için çabaladığını ifade eden ve hırsızlık yaparak para kazanmaya çalıştığını belirten Doğuş, "Hırsızlık yaparak para kazanmaya çalışıyorduk. Çorap çaldığımız için 14 yaşında cezaevine girdim. O yıl yine bana orada taciz etmesinler diye cezaevinde kalbimden şişlendim." şeklinde konuştu.

Yine o dönemde bir kez de kolundan vurulduğunu anlatan Doğuş, "Benim için kırılma anı diye bahsedeceğim şey şu olur; bir gün yine arkadaşlar market soyacaklardı, yapamamışlar, kepenkten sigara ve kalem çalabilmişler. Bana da bir sürü kalem verdiler. Ev diye belirlediğimiz eski bir fabrikaya gidecektik. Tam oraya giderken bir araba yaklaştı ve 'gençler nereye gidiyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'eve gidiyoruz amca' dedim. Arabanın kapısını açarken tekme attım. O esnada hepimiz kaçıştık, ben de kaçarken biri benim peşime düştü. O hızla koşarken kolumda bir acı hissettim, beni vurmuş. Kurşun sıyırmış kolumdan." ifadelerini kullandı.

"O GÜN TÖVBE ETTİM"

O gün polisle burun buruna geldiğini ve tövbe ettiğini, sonrasında ise müziğe yöneldiğini belirten ünlü şarkıcı, "O acıyla kendimi bir binaya attım. Binanın terasına doğru çıkıp Allah’a dua etmeye başladım. İlk defa orada inandım Allah’a. Cebimden kalemleri attım, bir köşede beklemeye başladım. Polis telsizlerini duyuyorum. Polis bulunduğun kata kadar çıktı ve bakındı. O an Allah’ı hissettim kalbimde ve inanmaya, uyanmaya başladım. Polis bir şey yapmadan gitti ve kurtuldum. Tövbe ettim o gün, bir daha bir şey çalmayacağıma söz verdim. Sonra şarkılar yazmaya başladım." ifadeleriyle herkesin içini sızlattı.