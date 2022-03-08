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Şarkıcı Doğuş, 'Geçecek' diyen Tarkan'ı hedef aldı! Bu hamlesi çok konuşulacak!

Geçtiğimiz günlerde Geçecek şarkısını çıkararak gündem olan Tarkan'a, Doğuş'tan şarkılı yanıt geldi. 47 yaşındaki şarkıcı 'Geçmeyecek' adlı şarkı çıkarıyor.

Megastar Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve tartışmalara neden olan 'Geçecek' şarkısının ardından çok konuşulacak bir hamle de ünlü şarkıcı Doğuş'tan geldi.

Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Doğuş, "Tüm seven kalpler için hazırladım. Şarkım yakında sizlerle buluşacak." ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Doğuş, 'Geçecek' diyen Tarkan'ı hedef aldı! Bu hamlesi çok konuşulacak!

Şarkısının adının 'Geçmeyecek' olduğu ortaya çıkmasının ardından ünlü şarkıcının Tarkan'a gönderme yaptığı öne sürüldü. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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