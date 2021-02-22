  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Şarkıcı Ece Seçkin yeni imajıyla büyük beğeni topladı!

Şarkıcı Ece Seçkin yeni imajıyla büyük beğeni topladı!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden şarkıcı Ece Seçkin imaj değişikliğine gitti. Seçkin mor renge boyattığı saçlarıyla hayranları tarafından epey beğenildi.

Şarkıcı Ece Seçkin yeni imajıyla büyük beğeni topladı! 119

Sarı saçları ile tanıdığımız Ece Seçkin, saçlarında renk değişikliğine gitti. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Seçkin, takipçileri tarafından çok beğenildi.

 

 