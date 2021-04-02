Şarkıcı Ege'nin başı dertten kurtulmuyor!

Sevilen sanatçı Ege'nin başına gelmeyen kalmadı. Koronavirüse yakalanan sanatçının ayrıca vücudunda kitle tespit edildi. Bunun yanı sıra kaldığı otelde yangın çıktı.

NAZARA GELDİ!

Son zamanlarda zor günler geçiren Ege sağlık sorunları ile gündemde... Şarkıcının koronavirüs testi pozitif çıktı. AYrıca vücudunda kitle tespit edildi. Bunların yanında kaldığı otelde yangın çıktı. Yaşananlar sonrası Ege nazara geldi yorumları yapıldı. Ünlü şarkıcı bugün de kaldığı otelde yangın çıkınca" Bela beni kovalıyor, ben kaçıyorum" dedi. "Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Ege, son aylarda büyük bir şanssızlık yaşıyor.