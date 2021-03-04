Star TV ekranlarının reyting rekortmeni programı olan İbo Show'a konuk olan bir döneme "Cesaretin Var Mı Aşka" adlı parçasıyla damga vuran Gülay vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Şarkıcı Gülay kimdir? Gülay Sezer nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

ŞARKICI GÜLAY KİMDİR? GÜLAY SEZER NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gülay Sezer, ya da kısaca bilinen adıyla Gülay 24 Mayıs 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi. Gülay, aynı zamanda uzun yıllar diş teknisyenliği yaptı fakat müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakıp, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başladı. 2007 yılında okuduğu bölümden, birincilikle mezun oldu.

Ayrıca ünlü sanatçı albümlerinin yanı sıra, İstanbul Kanatlarımın Altında adlı filmin "Aşk" adlı şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Yaşama Hakkı adlı filmin aynı adı taşıyan şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi.Hamam isimli film için "İstanbul Uyurken" adlı besteyi ve tüm bunların yanında birçok televizyon dizisinin jeneriklerini seslendirdi.

GÜLAY'IN LAYIK GÖRÜLDÜĞÜ ÖDÜLLER

Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 yıl boyunca müzik dalında "Yılın İletişimcileri" ödülünü, 1996 yılında "İFA Müzik Ödülü"nü, 2000 yılında Motif Halk Bilim Ödülleri'nden "Müziğe Teşvik" ödülünü, yine 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nden "Yılın Programcısı" ödülünü, 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Halk Müziği Programı" ödülünü, 2007'de "34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü"nü aldı.

EVLİ Mİ?

15 Şubat 2015 tarihinde, müzisyen Serkan Boran ile evlenen Gülay'ın 1992 doğumlu Nilban adında bir kızı vardır.

BİR SENEDE İKİ KEZ KANSERİ ATLATTI

Birer sene aralıklarla böbrek ve rahim kanserine yakalanan Gülay Sezer, uzun süren tedavilerle sağlığına tekrar kavuşmuştu. Çevresindeki çoğu kişiyi kanserden kaybeden Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.