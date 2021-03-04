Yıllar sonra İbo Show'a konuk olan şarkıcı Gülay'ın özel hayatı merak edilince eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Şarkıcı Gülay'ın eşi kimdir? Serkan Boran kimdir? Nereli, Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SERKAN BORAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

"Cesaretin var mı aşka" adlı şarkısı ile tanınan Gülay ikinci defa, sesiz sedasız dünya evine girdi. 2015 yılında 'Sevgililer Günü'nün hemen ertesi gününde uzun süredir birlikte olduğu kendisi gibi müzisyen Serkan Boran ile bugün nikâh masasına oturdu.

Çiftin nikâhını Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar kıydı. Başkan Haznedar, nikâhın yapıldığı salona “Cesaretin var mı aşka” şarkısını söyleyerek girdi.

Serkan Boran'ın yaşı ve nereli olduğuna dair pek bilgi bulunmuyor. Ancak şarkıcı ile yaşlarının yakın olduğu tahmin ediliyor.

GÜLAY KİMDİR?

Gülay Sezer, ya da kısaca bilinen adıyla Gülay 24 Mayıs 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şarkıcı Gülay kimdir? Gülay Sezer nereli, kaç yaşında? Evli mi?