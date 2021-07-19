Şarkıcı Gülden'den şok eden itiraf! "Boşandığım günden itibaren tehdit ediliyorum"

Yaklaşık 6 yıl önce girdiği müzik piyasasında hızlı bir çıkış yakalayan ve kısa sürede geniş kitlelere adı duyuran şarkıcı Gülden, kariyerindeki başarıları ile dikkat çekiyor. Söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan Gülden, son zamanlarda eski eş şiddeti ile gündeme geliyor. Sevilen sanatçı yollarını ayırdığı eşi tarafından tehdit edildiğini açıklayarak, yardım istedi.

"DAHA ÖNCE DE TEHDİTLERE MARUZ KALDIM"

Şarkıcı Gülden, eski eşi Ercan Mutlu'nun tehditlerine dayanamayarak açıklamalarda bulundu. Yaşadığı şiddetin ilk olmadığına dikkat çeken Gülden, daha önce de tehdit ve tacizlere maruz kaldığını dile getirerek, sesini duyurmaya çalıştı.



Şarkıcı Gülden, 3,5 yıl önce yollarını ayırdığı Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldığını iddia ederek yaşadıklarına isyan etti.

"NASIL YARATTIYSAM ÖYLE YOK EDECEĞİM"

Bir açıklama yapan Mutlu, “İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor. Bir çift ayakkabı ile Londra’ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuş! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim! Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin.” yorumlarıyla şoke etti.

Sevilen sanatçı Gülden Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Boşandığım günden itibaren aşağılamalara ve hakaretlere maruz kaldım." dedi ve adalete güvendiğini söyledi. Gülden, daha önce de avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı.