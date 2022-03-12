Şarkıcı Gülşen'in Lolipop şarkısı sosyal medyayı salladı! Hayranları ünlü şarkıcıyı klibi üzerinden sert eleştirdi: "Sizde ses var bunu yapmak zorunda mısınız? "
Şarkıcı Gülşen'in Lolipop şarkısı sosyal medyayı salladı! Hayranları ünlü şarkıcıyı klibi üzerinden sert eleştirdi: "Sizde ses var bunu yapmak zorunda mısınız? "
Son günlerin en çok konuşulan şarkıcısı Gülşen'in yeni çıkardığı Lolipop isimli şarkısının klibi sosyal medyada gündem oldu. Hayranları güzel şarkıcıyı sesi yerine klibiyle gündeme gelmesi üzerinden sert eleştirdi.