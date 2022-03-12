Şarkıcı Gülşen'in Lolipop şarkısı sosyal medyayı salladı! Hayranları ünlü şarkıcıyı klibi üzerinden sert eleştirdi: "Sizde ses var bunu yapmak zorunda mısınız? " Son günlerin en çok konuşulan şarkıcısı Gülşen'in yeni çıkardığı Lolipop isimli şarkısının klibi sosyal medyada gündem oldu. Hayranları güzel şarkıcıyı sesi yerine klibiyle gündeme gelmesi üzerinden sert eleştirdi.

1 16 Söz yazarı ve şarkıcı kimliğiyle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Gülşen, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.