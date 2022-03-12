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  3. Şarkıcı Gülşen'in Lolipop şarkısı sosyal medyayı salladı! Hayranları ünlü şarkıcıyı klibi üzerinden sert eleştirdi: "Sizde ses var bunu yapmak zorunda mısınız? "

Şarkıcı Gülşen'in Lolipop şarkısı sosyal medyayı salladı! Hayranları ünlü şarkıcıyı klibi üzerinden sert eleştirdi: "Sizde ses var bunu yapmak zorunda mısınız? "

Son günlerin en çok konuşulan şarkıcısı Gülşen'in yeni çıkardığı Lolipop isimli şarkısının klibi sosyal medyada gündem oldu. Hayranları güzel şarkıcıyı sesi yerine klibiyle gündeme gelmesi üzerinden sert eleştirdi.

Şarkıcı Gülşen'in Lolipop şarkısı sosyal medyayı salladı! Hayranları ünlü şarkıcıyı klibi üzerinden sert eleştirdi: "Sizde ses var bunu yapmak zorunda mısınız? " 1116

Söz yazarı ve şarkıcı kimliğiyle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Gülşen, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 