Şarkıcı hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Hatice, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinde oy kullanırken giydiği kombinle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Şimdi ise Hatice, oy kullanmaya köpeğiyle birlikte giderken tercih ettiği kıyafetiyle yine büyük ilgi uyandırdı. İkinci tur seçimleri için seçtiği kombin, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Şarkıcı hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin sosyal medyayı salladı

28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Türkiye genelinde sandık başına gidiliyor ve oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Bu sırada ünlüler de sosyal medya hesaplarından sandık başında pozlarını paylaşıyor. Şarkıcı Hatice de sandık başı pozuyla dikkat çekiyor.

Şarkıcı hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin sosyal medyayı salladı

Hatice, 14 Mayıs'taki Türkiye Genel Seçimlerinde kombiniyle büyük ilgi görmüş ve yine ses getirmişti.

İkinci tur seçimleri için ise Hatice'nin kombini sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı Hatice, köpeğiyle birlikte çektiği fotoğrafında kırmızı elbisesi ve başına bağladığı şalıyla bir kez daha olay oldu. İşte Hatice'nin sandık pozu.

Şarkıcı hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin sosyal medyayı salladı

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