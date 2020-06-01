Şarkıcı Linet kalçasını büyüttü iddialarını canlı yayında gösterdi

Şarkıcı Linet paylaştığı fotoğraf ile gündeme gelmişti. Yüzünde değişiklik olduğunu fark eden takipçileri 'Linet sana ne oldu?' sorusunu sormuşlardı.

KARNIMA GERME OPERASYONU YAPTIM SADECE

"Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi. Ünlü şarkıcı çektiği fotoğraf için "Tamamen ‘sunset’in azizliği ve güzelliği... Akşam güneşinin... Güzel bir ışık yakaladık. Gerçektenphotoshop da yok resimlerde..." dedi.

GÜZEL SESLİ OLMAK YETMİYOR KADINSAN BELA

Ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanan takipçileri fotoğrafın altına “Bu kadın Linet mi?”, “Ne kadar değişmiş” şeklinde yorumlar yazdı. Linet, “Yüzünüzü estetik mi yaptırdınız?” sorusuna yanıt vermek istemedi: “Güzel sesli olmak yetemiyor. Kadınsan bela. Sadece bunu söyleyebilirim. Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum.” dedi.