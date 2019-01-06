Nez 'Sakın Ha' şarkısıyla 15 yıl önce hayatımıza girmişti, şimdilerde ise şaşırtıcı vasiyetiyle gündem oldu. 39 yaşındaki şarkıcı,bedenini ölümünden sonra eğitim ve araştırmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak bağışladığını açıkladı.



NEZ TÜM ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Cesur klipleriyle ve kıvrak dansıyla 2000'li yılların başına damga vuran Nez, son olarak 'Senin Annen Olamam Ben' şarkısıyla müzik dünyasına geri dönüş yapmıştı.

NEZ KİMDİR?

Tam adı Nezihe Kalkan olan Nez 1 Ocak 1979 da İzmir'de doğmuştur.

Nezihe Kalkan, disk´e bağlı maden-iş sendikasından bir baba ile her zaman kot giyen ve makyaj yapmayan, pedagog bir annenin kızı olarak 1979 Türkiyesi´nde doğdu. Daha küçükken bir yaşındayken ailesi Londra'ya taşındı. İngiltere yıllarındaki mahalle arkadaşları adını tam tela Nez oluvermişti. Nez sekiz yaşındayken, yani İngiltere'de bir müzikalde başrol oynadığı yıl annesi ve babası ayrılıyor. Ortaokulu İngiltere'de babasının yanında bitirdikten sonra Türkiye'ye annesinin yanına geliyor, ve liseyi İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Liseden sonra tekrar babasının yanına gidip Canteburry güzel sanatlar okulu'nda psiko-drama egitimi almaya başlıyor, ama okulun bitmesine bir yıl kala okuldan ayrılıp şarkıcı olmaya karar vererek Türkiye'ye geliyor.

Bir dönem Serdar Ortaç ve Işın Karaca'nın arkasında vokal yaptı. Harem grubuyla çalıştı. Kendi grubu, "Turkish delight" ile ünlendi.

Fox'ta yayınlanan Sıkı Dostlar isimli sit-com'da Haluk Bilginer, Özkan Uğur ve Seray Sever ile birlikte oynamıştır.

Yaptığı müziği, tekno, newage altyapıların üzerine Türk perküsyonları ve onun üzerine İngilizce vokal olarak tanımlayan Nez ilk albümünü 2002 yılında çıkarıyor ve büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Bunda sesinden çok, dansları ve de seksi imajının etkisi büyük tabi. 4 yıl aradan sonra da % 100 Nez albümüyle tekrar müzik listelerinde yer alıyor.

Nezihe Kalkan, yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti veren Biz İletişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Berna Nuri Süer ile 31 mart 2007 da evlendi. Şubat 2008 de boşandılar.

Nezihe Kalkan Ağustos 2011'de manken Yasin Kaya ile evlilik yaptı.

Albümleri:

Nez (2002)

%100 Nez (2006)

Nez Zamanı (2011)