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  3. Şarkıcı Nilüfer'i o yorum çılgına döndürdü! "Ben meme kanseri geçirdim"

Şarkıcı Nilüfer'i o yorum çılgına döndürdü! "Ben meme kanseri geçirdim"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden koronavirüs aşısı olduğunu açıklayan usta sanatçı Nilüfer, takipçisinden gelen o yorumla çılgına döndü. Nilüfer, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı" cevabıyla yanıt verdi.

Şarkıcı Nilüfer'i o yorum çılgına döndürdü! "Ben meme kanseri geçirdim"

Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir çok kişi geliştirilen aşı olmaya özen gösteriyor. Bu isimlerden biri ise yakında tanıdığımız başarılı sanatçı Nilüfer oldu.

Geçtiğimiz gün aşı olduğunu ifade eden 65  yaşındaki şarkıcı kişisel sosyal medya hesabından aşı olduğu ana dair bir paylaşımda bulundu.

"AŞILAR SOL KOLDAN YAPILIYOR NİLÜFER HANIM"

Usta ses, gönderisine "Karar verdim, aşı oldum" notunu düştü. Şarkıcının paylaşımını binlerce hayranından iyi yönde dilekler gelirken aralarında bir takipçisinin yazmış olduğu yorum ile şaşkına döndü.

Takipçisi, Nilüfer'in paylaşımına, "Bu korona aşısı değil! Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" şeklinde yazıp, gülücük emojisi bıraktı.

Şarkıcı Nilüfer'i o yorum çılgına döndürdü! "Ben meme kanseri geçirdim"

"MEME KANSERİ GEÇİRDİM BEN"

Usta şarkıcı Nilüfer, sosyal medya kullanıcısından gelen bu tepkiye, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" sözleriyle yanıtladı. Şarkıcıdan gelen bu yanıt üzerine takipçisi, Nilüfer'den özür diledi.

Şarkıcı Nilüfer'i o yorum çılgına döndürdü! "Ben meme kanseri geçirdim"

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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