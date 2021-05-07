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Şarkıcı Özgün Uğurlu'dan enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a tepki!

Down sendromlu çocuğu olan şarkıcı Özgün Uğurlu, canlı yayında enflasyon hakkında 'özürlü çocuk' benzetmesi yapan Prof. Dr. Murat Ferman'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

Şarkıcı Özgün Uğurlu'dan enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof. Dr. Murat Ferman'a tepki!

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Merkez Bankasının faiz kararı ardından değerlendirme yapmak için Ekotürk'te canlı yayına katıldı. Katıldığı programda enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Ferman'a, down sendromlu çocuğu olan şarkıcı Özgün dahil birçok kişiden tepki geldi. 

"AİLENİN ÖZÜRLÜ ÇOCUĞU GİBİ İDARE EDİYORUZ"

Katıldığı programda özürlü çocuk benzetmesiyle tepki toplayan rektör şu şekilde konuşmuştu: "Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan çok şikayet ediyoruz 'gece bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz' diyoruz ama çocuk hayatımızın bir parçası onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz. İndirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz... Enflasyon böyle bir şey enflasyonun suç ortağıyız"  

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Rektörün açıklamalarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Özgün, "Ne kadar ayıp. Ne kadar üzücü.. Bu mudur yani. Yaşadığımız, yaşanan.. Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazmak istediğim çok şey var, ama gerek yok." dedi.

ÜNLÜ İSİMLERİN TEPKİLERİ

Özgün'ün paylaşımına şarkıcı Merve Özbey yaptığı yorumda, "Ben ne dinledim az önce? Aklım durdu benim şu an" ifadelerini kullandı. Demet Akalın ise "İnanılmaz üzüldüm. Acayip kızgınım çok ayıp. Hay Allah'ım ya" diye yazdı.

Şarkıcı Özgün Uğurlu dan enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof Dr Murat Ferman a tepki

Şarkıcı Özgün Uğurlu dan enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof Dr Murat Ferman a tepkiŞarkıcı Özgün Uğurlu dan enflasyonu özürlü çocuğa benzeten Prof Dr Murat Ferman a tepki

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