Şarkıcı Serap Yenici, İspanya'da Jüri Özel Ödülü aldı

İZMİRLİ şarkıcı Serap Yenici, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan Tenerife'nin Santa Ursula kasabasında gerçekleştirilen Universong Festivali'nde yorumcu ve besteci kimliği ile yarıştı. 16 ülkenin yer aldığı festivalde Yenici, Jüri Özel Ödülü olan Voz Isla de Tenerife (Tenerife Sesi) seçildi.

Bu yıl 18'inci kez düzenlenen ve 16 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasında Türkçe'den İngilizce'ye çevrilen Scream- Çığlık isimli şarkıyı seslendiren İzmirli sanatçı Serap Yenici, şarkının Türkçe sözlerini Erdener Koyutürk ile birlikte yazdı. Bestenin de kendisine ait olduğunu söyleyen sanatçı, düzenlemenin arkasındaki ismin ise Caner Gökdemir olduğunu söyledi. Yurt dışında pek çok müzik yarışmalarından derecelerle dönen Yenici, 27 Ekim'de yapılan Universong Festivali'nde ödül aldı. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yapılan yarışma 17 yaş altı ve 17 yaş üstü olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi, Serap Yenici kendi kategorisinde Jüri Özel Ödülü Voz Isla de Tenerife (Tenerife Sesi) seçildi ve 16 ülke içinde Türk Bayrağı'nı dalgalandırmanın onurunu yaşadı.

Daha önce de Malta'da yarışan ve "En İyi Yorumcu" dalında ülkemize üçüncülük getiren başarılı sanatçı, Bulgaristan Varna'da ise ülkemize birincilik sevinci yaşatmıştı. Yenici, "Tenerife'de yapılan yarışma için de sıkı bir şekilde hazırlandım. Şarkıma da çok güveniyordum. Kulis ve salondaki tepkilere göre en azından ikincilik hakkımızdı, ama tüm ülke ekipleri orada en az 3 kişi iken ben tek başımaydım. Türk jüri bile yoktu. Bu tarz yarışmalarda devletten en azından bir temsilci yanımızda olsa büyük bir manevi güç olurdu" diye konuştu.

Universong Festivali, 70 ülke televizyonunda ve internetten canlı olarak yayınlandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA