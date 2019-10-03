Şarkıcı Sıla Bursa'da konser verdi
Pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı Sıla, Bursa'da sahne aldı
BURSA (AA) - Pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı Sıla, Bursa'da sahne aldı.
Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesi müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.
Sıla, konser boyunca ilk ve son albümlerinden oluşan eserleri, zaman zaman solistleriyle birlikte seslendirdi.
Sanatçı, konserin sonunda, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA
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