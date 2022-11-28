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Şarkıcı Sıla'nın acı günü! Aldığı ölüm haberiyle sarsıldı!
Ünlü şarkıcı Sıla'nın beyin kanaması geçirdiği için bir süredir hastanede tedavi altında olan babasından bu sabah saatlerinde acı haber geldi.
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