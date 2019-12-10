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Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı

TUNCELİ'de, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı

TUNCELİ'de, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çelik," terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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